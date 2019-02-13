كيف أعرف حالتي في المساعدة المقطوعة من اكثر الأسئلة التي يتداولها المواطنون مستفيدي الدعم، حيث يُعتبر برنامج المساعدة المقطوعة أحد برامج الضمان الإجتماعي التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية السعودية، بهدف تقديم مبالغ مالية للأسر الفقيرة؛ لمساعدتهم على المعيشة اليومية، ويتسائل كثير من المواطنين السعوديين في هذه الفترة سؤال هام جداً، وهو كيف أعرف حالتي في المساعدة المقطوعة، وبالفعل قامت الوزارة بتوفير هذه الخدمة على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها على الإنترنت، وسوف نُقدم لكم اليوم طريقة الإستعلام عن هذه الخدمة والاجابة عن سؤالكم كيف أعرف حالتي في المساعدة المقطوعة للتسهيل على المواطنين معرفة حالتهم في المساعدة المقطوعة.

كيف أعرف حالتي في المساعدة المقطوعة

توفر وزارة العمل والتنمية الإجتماعية هذه الخدمة عبر الإنترنت، وذلك لتسهيل التواصل بين الوزارة والمواطنين، ووصول الدعم المادي لأكبر عدد من المواطنين، ويُمكن معرفة الحالة الخاصة بك في المساعدة المقطوعة بالطريقة التالية:

أولًا قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل الرسمي عبر الضغط على اسم الوزارة.

عندما تظهر الصفحة الرئيسية الخاصة بالموقع، قم بالدخول على خدمة (الإستعلام عن المساعدة المقطوعة).

هنا عليك إدخال كافة البيانات الموجودة بالصفحة مثل رقم السجل المدني، وكود الأرقام الموجود بالصورة.

في النهاية إضغط على زر عرض، وسوف تظهر لك حالتك في المساعدة المقطوعة، وقيمة الدعم المُقدم.

في النهاية إضغط على زر عرض، وسوف تظهر لك حالتك في المساعدة المقطوعة، وقيمة الدعم المُقدم. الحالات التي تظهر عند الإستعلام عن حالة المساعدة المقطوعة

(طلب) يعني أن الموقع قام بتسجيل الطلب الخاص بك.

(مدخل بيانات) يعني أن الموقع قام بإدخال بياناتك الشخصية، وتم إرسالها لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية، وتم الحصول على الموافقة المبدئية من الوزارة.

(مراجع) يعني أن الموقع قام بمراجعة الطلب، ويجب إنتظار قرار الصرف.

(قائم) يعني أنه تم إعتماد المبلغ المالي، ومن المُنتـظر إيداعه في الحساب البنكي الخاص بك.

(مسقط) يعني أن المبلغ المُستحق تم إيداعه في حسابك.

عدد المستفيدين من المساعدة المقطوعة

بلغ عدد المُستفيدين من برنامج المساعدة المقطوعة حوالي 37.166 مُستفيد من الحالات المُسجلة في قوائم الإنتظار بالوزارة، وتم إيداع حوالي 501.176.668 ريال سعودي في حساباتهم البنكية.

تحديث بيانات مُستفيدي المساعدات المقطوعة

تهدف خدمة تحديث البيانات التي وفرتها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على الموقع الخاص بها، الوصول إلى مُستحقي الدعم من الأرامل وكبار السن، وتحديث البيانات بإستمرار يُساعد على منع تَوقف المساعدات المقطوعة المُقدمة لهم، ومن المعروف أن المساعدة المقطوعة لا يتم صرفها مرة أخرى إلا بعد مرور عام من تاريخ الصرف في المرة الأولى.