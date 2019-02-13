وزارة التعليم السعودية تعلن عن وظائف والتقديم إلكترونيا .. رابط التقديم داخل الخبر

أصدرت وزارة التعليم السعودية اليوم الأربعاء بيان أعلنت فيه عن حاجاتها لشغل وظائف بالوزارة على لائحتي (بند الأجور والمستخدمين) على أن يشغل هذه الوظائف مواطنين ومواطنات سعوديين مؤهلين وفق الضوابط والإجراءات المتبعة والمعلنة بقطاع الموارد البشرية بوزارة التعليم، وفيما يلي تفاصيل إعلان وزارة التعليم السعودية عن حاجتها لموظفين ورابط التقديم.

وزارة التعليم السعودية تعلن عن وظائف والتقديم إلكترونيا

وبين المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاحة للتقديم بالوزارة في هذا الإعلان بمسميات (مراسل مكتبي، ومراسلة مكتبية، وسائقين) كما أعلن العصيمي أن مكان عملهم سيكون بمقر ديوان عام الوزارة وقطاعتها المختلفة، وحدد موعد بدأ تلقي طلبات الإلتحاق بهذه الوظائف بدأ من يوم الأحد 12 / 6 وسيستمر حتى نهاية يوم عمل الخميس الموافق 16 / 6، وأكد أن التقديم سيكون من خلال الموقع (https://www.moe.gov.sa/ar/employment) عبر الرابط التالي رابط التقديم على وظائف التعليم السعودية.

وأشار الى أنه لن يكون هناك تقديم ملفات ورقية وشهادات لراغبي التوظيف، ولن يحتاج الأمر الى الحضور الى مقر الوزارة، ودعى العصيمي كل من يتحقق فيه شروط التقديم ويرغب في العمل بالوزارة التقديم عبر الرابط المشار إليه لمدة 5 أيام حسب المواعيد المعلنة.

شروط التقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية