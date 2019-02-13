وزارة التعليم السعودية تعلن عن وظائف والتقديم إلكترونيا .. رابط التقديم داخل الخبر

أصدرت وزارة التعليم السعودية اليوم الأربعاء بيان أعلنت فيه عن حاجاتها لشغل وظائف بالوزارة على لائحتي (بند الأجور والمستخدمين) على أن يشغل هذه الوظائف مواطنين ومواطنات سعوديين مؤهلين وفق الضوابط والإجراءات المتبعة والمعلنة بقطاع الموارد البشرية بوزارة التعليم، وفيما يلي تفاصيل إعلان وزارة التعليم السعودية عن حاجتها لموظفين ورابط التقديم.
وزارة التعليم السعودية تعلن عن وظائف والتقديم إلكترونيا
وبين المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاحة للتقديم بالوزارة في هذا الإعلان بمسميات (مراسل مكتبي، ومراسلة مكتبية، وسائقين) كما أعلن العصيمي أن مكان عملهم سيكون بمقر ديوان عام الوزارة وقطاعتها المختلفة، وحدد موعد بدأ تلقي طلبات الإلتحاق بهذه الوظائف بدأ من يوم الأحد 12 / 6 وسيستمر حتى نهاية يوم عمل الخميس الموافق 16 / 6، وأكد أن التقديم سيكون من خلال الموقع (https://www.moe.gov.sa/ar/employment) عبر الرابط التالي رابط التقديم على وظائف التعليم السعودية.
وأشار الى أنه لن يكون هناك تقديم ملفات ورقية وشهادات لراغبي التوظيف، ولن يحتاج الأمر الى الحضور الى مقر الوزارة، ودعى العصيمي كل من يتحقق فيه شروط التقديم ويرغب في العمل بالوزارة التقديم عبر الرابط المشار إليه لمدة 5 أيام حسب المواعيد المعلنة.
شروط التقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية
1 – أن يكون سعودي الجنسية.
2 – ألا يقل عمر المتقدم عن ( 20 ) عاماً ولا يزيد على (50) عاماً.
3 – أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق.
4 – أن يجيد القراءة والكتابة وألا يتجاوز مؤهله عن الثانوية العامة.
5 – أن يكون لائقاً طبياً بسلامة الحواس وعدم وجود ما يعيقه عن إداء العمل.
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6 -أن يكون مقر السكن مدينة (الرياض) مع إحضار ما يثبت ذلك.
7- حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد .
8- أن يكون من المسجلين على نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.
وللمتقدمين على وظيفة (سائق)، إضافة إلى ما سبق:
– ألا يقل عمر المتقدم عن ( 18 ) سنة.
– أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.