شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من مواطن قتل آخر بطلقات نارية في المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالمدينة المنورة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن المدعو/ أحمد بن فواز بن نواف الرشيدي (سعودي الجنسية) أقدم على قتل/ توفيق بن نويجي بن نخيلان الرشيدي (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته، إثر مضاربة جماعية.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بالسجن العام في منطقة المدينة المنورة.