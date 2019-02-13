شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في كندا تغلق أبوابها.. وتحذر المواطنين.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة الكندية أوتاوا، إغلاق أبوابها اليوم (الأربعاء) 8 جمادى الآخرة 1440، موضحة أن العمل سيستأنف العمل غدا (الخميس).
كما دعت السفارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية، وذلك نظرا لاضطراب الأحوال الجوية نتيجة العاصفة الثلجية التي تشهدها بعض المدن الكندية التي تستمر 24 ساعة القادمة.
وأوضحت السفارة أن هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين على مدار الساعة على جوال رقم (0016138908161).
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