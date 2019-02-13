شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جازان: القبض على مواطن تعمد إيذاء حيوان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

تمكنت شرطة جازان من إلقاء القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر لقيامه بتعمد إيذاء حيوان، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الأمن العام على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصدرت أخيراً عدداً من العقوبات على مخالفين لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان في 5 مناطق، بغرامات مالية تجاوزت 500 ألف ريال.

وأوضح مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية في الوزارة الدكتور علي الدويرج أن الوزارة ماضية في تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان والمهن الطبية البيطرية، داعياً الجميع إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات الخاصة بها.

وأكد الدويرج، أن الوزارة ستشرع في معاقبة أي شخص تثبت إساءته للحيوانات أو مخالفة للأنظمة المذكورة، داعياً إلى الابتعاد عن الممارسات المسيئة للحيوانات، والتبليغ الفوري عن أي مخالفات لتلك الأنظمة عن طريق الهاتف المجاني للمعلومات والطوارئ 8002470000 على مدار الساعة.