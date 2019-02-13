شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني المدينة» يدعو لتوخي الحذر إثر التقلبات الجوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز العنزي (المدينة المنورة)

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين و المقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر. وأشارت المديرية على لسان متحدثها الإعلامي العقيد خالد الجهني إلى توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بنشاط في الرياح مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي الى شبة انعدام في الرؤيه الأفقية من يوم (الأربعاء) إلى (الجمعة) الموافق ١٤٤٠/٦/٨هـ، وحالة جوية ماطرة من متوسطة إلى غزيرة يوم (الخميس) الموافق ١٤٤٠/٦/٩، تتأثر بها منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها مما قد يعرضهم للأخطار.

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وشددت المديرية على ضرورة الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة أثناء التنزه نهاية الأسبوع، واختيار الأماكن المناسبة لنصب الخيام بعيدا عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها و اختيار الأماكن المرتفعة وسفوح الجبال بعيدا عن الأودية والابتعاد عن المستنقعات المائيه و المياه الراكدة.

كما أهابت بقائدي المركبات الانتباه أثناء القيادة والتنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر والتأكد من سلامة الطرق بعد الأمطار الأخيرة. وكذلك اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وأكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تجهيز مواقع الإسناد بالمعدات والآليات والقوى البشرية بالمدينة المنورة، والإدارات الخارجية بالمحافظات وتطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.