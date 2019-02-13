شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا طن إجمالي البضائع المناولة في ميناء ضباء خلال 2018 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ناول ميناء ضبا خلال عام 2018 ما مقداره 2.176.209 أطنان من مختلف البضائع العامة، كما نقل خلال نفس العام أكثر من 99 ألف شاحنة وسيارة صغيرة، وكذلك 371.038 راكباً وذلك عبر 1760 سفينة.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة العامة للموانئ (موانئ) الساعية نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى قدراتها التشغيلية واللوجستية؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن ميناء ضباء مجهز بمختلف المعدات المتنوعة والحديثة لمناولة البضائع، كما يُعد بوابة المنطقة الشمالية الغربية من المملكة والمحطة الأكبر لنقل الركاب بين الموانئ السعودية.

ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي وقربه من أهم شرايين الملاحة البحرية «قناة السويس» بـ257 ميلاً بحرياً، ما يجعله أقرب ميناء سعودي إلى موانئ دول حوض البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى وجوده على خط الملاحة الدولي ما بين أمريكا وأوروبا والشرق من خلال قناة السويس وباب المندب.