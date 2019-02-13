السعودية | طفلة تترجم ما قالته والدتها بلغة الإشارة عن نادي الشباب

شكرا لقرائتكم طفلة تترجم ما قالته والدتها بلغة الإشارة عن نادي الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قامت طفلة سعودية تبلغ من العمر 6 أعوام، بترجمة مشاعر أمها الصماء، عقب فوز أسرتها بجائزة عبارة عن سيارة، خلال المباراة الأخيرة التي جمعت نادي الشباب بالرائد، حيث شرحت الطفلة "لين" في مقطع فيديو رائج، مشاعر أمها تجاه حبها لنادي الشباب، وهي تقول على لسان أمها: "نادي الشباب قوي".

من جهته، أوضح جد الطفلة لين في حديث لـ"العربية.نت" أن "لين هي ابنة لأب وأم من فئة الصم، ولديها شقيقة تكبرها تدعى ليان وهي من فئة الصم أيضاً، وأخ صغير يدعى حمود يبلغ من العمر عامين".

وأوضح الجد أن هذه الأسرة محبة لنادي الشباب، وتتابع كافة المباريات الخاصة بهذا النادي، وتتنقل بين الرياض والقصيم والمجمعة لحضور مباريات هذا النادي.

وأوضح أن ابنه فيصل والد "لين" يعمل موظفا في مطار القصيم، وموهوب في الرسم، واختار الزواج من فتاة من فئة الصم، ونقل لغة الإشارة لكافة أفراد العائلة، ولين تترجم لأسرتها وتفيد والدها ووالدتها حول كل ما يحتاجون إليه.