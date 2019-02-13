السعودية اليوم / اهتمامات الصحف العراقية



بغداد 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالزيارة التي قام بها وزير الدفاع الأميركي باتريك ‏شاناهان لبغداد أمس, مركزة على المحاور التي بحثها مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حول مستقبل الوجود العسكري الأجنبي في العراق.

‏ في شأن محلي آخر تناولت المداولات الجارية الان لتشريع قانون للعفو ‏العام خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان العراقي, يشمل شريحة واسعة ويستثني المدانين بقضايا الإرهاب والحق الخاص.

وعرجت على مشكلة القنابل والألغام والأحزمة الناسفة غير المنفلقة من مخلفات الحرب على الإرهاب التي مازالت موجودة في عدد من المدن العراقية التي شهدت معارك طاحنة مع تنظيم داعش الإرهابي ومن بينها الموصل, منوهة بإعلان خبراء الأمم المتحدة بإزالة نحو 17 ألف قنبلة وحزام ناسف وأنواع أخرى من المتفجرات في العراق العام الماضي، متوقعة أن تستغرق هذه المهمة سنوات طويلة، مما يعطل نحو مليوني نازح عن العودة إلى ديارهم.

// انتهى //

12:32ت م

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بغداد 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالزيارة التي قام بها وزير الدفاع الأميركي باتريك ‏شاناهان لبغداد أمس, مركزة على المحاور التي بحثها مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حول مستقبل الوجود العسكري الأجنبي في العراق.‏ في شأن محلي آخر تناولت المداولات الجارية الان لتشريع قانون للعفو ‏العام خلال الفصل التشريعي المقبل للبرلمان العراقي, يشمل شريحة واسعة ويستثني المدانين بقضايا الإرهاب والحق الخاص.وعرجت على مشكلة القنابل والألغام والأحزمة الناسفة غير المنفلقة من مخلفات الحرب على الإرهاب التي مازالت موجودة في عدد من المدن العراقية التي شهدت معارك طاحنة مع تنظيم داعش الإرهابي ومن بينها الموصل, منوهة بإعلان خبراء الأمم المتحدة بإزالة نحو 17 ألف قنبلة وحزام ناسف وأنواع أخرى من المتفجرات في العراق العام الماضي، متوقعة أن تستغرق هذه المهمة سنوات طويلة، مما يعطل نحو مليوني نازح عن العودة إلى ديارهم.// انتهى //12:32ت م0058

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