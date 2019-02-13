السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المغربية

الرباط 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي يقوم بها اليوم و غدا للمغرب، ملك اسبانيا فيليبي و الملكة ليتيثيا ،بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية و الشراكة بين البلدين.وتطرقت إلى مصادقة البرلمان الأوروبي بستراسبورغ أمس، على الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، الذي سيسمح للسفن الأوروبية بالعودة إلى المياه الإقليمية المغربية.وتناولت نتائج الدورة العادية ال32 لقمة الاتحاد الإفريقي، التي اختتمت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.واوردت دعوة الاتحاد الأفريقي في هذه القمة، إلى تنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا مطلع يوليو المقبل، بهدف إيجاد حل للنزاع الداخلي، مشددًا على ضرورة اجراء انتخابات في اكتوبر المقبل.وتطرقت إلى الزيارة المفاجئة للقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد، مبرزة أن الزيارة تأتي تزامنًا مع قرب الانسحاب الأمريكي من سوريا.وواصلت الصحف متابعتها لتطورات الأزمة في فنزويلا وأخبرت عن دعوة المعارضة وزعيمها خوان غوايدو الفنزويليين للنزول إلى الشارع أمس لمواصلة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو والسماح بدخول المساعدة الإنسانية إلى البلاد.//انتهى//12:22ت م0057