السعودية اليوم / قطاع توزيع المياه بالقصيم ينجح في تنفيذ خطة إيصال الضخ الكافي لـ 52 حياً في بريدة على مدار الساعة



بريدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

نفذ قطاع توزيع المياه ممثلاً بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم بنجاح خطة رفع الكفاءة التشغيلية لعدد 52 حياً في مدينة بريدة لإيصال الضخ الكافي في شبكات المياه من 19 ساعة إلى 24 ساعة.

وأسهمت الخطة التشغيلية التي وضعت وفق طبوغرافية المنطقة في فصل ازدواجية الشبكات، ومنع التداخل بين الاحياء، وإجراء موازنة للضغوط بين المدينة والاحياء بشكل تدريجي، إضافة إلى تحديد مصادر التغذية وكشف التسربات ومعالجتها، وضمان إيصال المياه.

تأتي تلك الجهود تطبيقاً لأهداف استراتيجية شركة المياه الوطنية في مواصلة تنفيذ مبادرات التحول الوطني وفق لرؤية المملكة التي تستهدف التوسع في خدمات المياه، وزيادة التغطية لتلبية احتياجات الشرب، إضافة إلى خفض نسب الفاقد من المياه مواكبة النمو على الطلب.

من جانبه تفقد مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبد المحسن بن محمد الفريحي ميدانياً سير العمل بمشروع شبكة التغذية بنقاط المتابعة الدورية في عدد من الأحياء المخدومة بالضخ المباشر للمستفيدين، والوقوف على مستويات ضغوط الشبكة على مدار الساعة.

// انتهى //

12:06ت م

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بريدة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسنفذ قطاع توزيع المياه ممثلاً بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم بنجاح خطة رفع الكفاءة التشغيلية لعدد 52 حياً في مدينة بريدة لإيصال الضخ الكافي في شبكات المياه من 19 ساعة إلى 24 ساعة.وأسهمت الخطة التشغيلية التي وضعت وفق طبوغرافية المنطقة في فصل ازدواجية الشبكات، ومنع التداخل بين الاحياء، وإجراء موازنة للضغوط بين المدينة والاحياء بشكل تدريجي، إضافة إلى تحديد مصادر التغذية وكشف التسربات ومعالجتها، وضمان إيصال المياه.تأتي تلك الجهود تطبيقاً لأهداف استراتيجية شركة المياه الوطنية في مواصلة تنفيذ مبادرات التحول الوطني وفق لرؤية المملكة التي تستهدف التوسع في خدمات المياه، وزيادة التغطية لتلبية احتياجات الشرب، إضافة إلى خفض نسب الفاقد من المياه مواكبة النمو على الطلب.من جانبه تفقد مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبد المحسن بن محمد الفريحي ميدانياً سير العمل بمشروع شبكة التغذية بنقاط المتابعة الدورية في عدد من الأحياء المخدومة بالضخ المباشر للمستفيدين، والوقوف على مستويات ضغوط الشبكة على مدار الساعة.// انتهى //12:06ت م0055

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.