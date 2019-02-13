السعودية اليوم / "مفوضية اللاجئين" : عودة 11198 لاجئًا سوريًا إلى بلادهم منذ منتصف أكتوبر الماضي



عمّان 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، عودة 11198 لاجئاً سورياً إلى بلدهم من الأردن، منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين منتصف أكتوبر الماضي.

وأوضحت المفوضية في بيان صحفي، أن الرقم مبني على مطابقة قوائم حكومية لمغادرين ، مع بيانات لاجئين مسجلين لدى المفوضية.

وبحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 666596.

// انتهى //

12:01ت م

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عمّان 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، عودة 11198 لاجئاً سورياً إلى بلدهم من الأردن، منذ إعادة فتح المعبر الحدودي بين البلدين منتصف أكتوبر الماضي.وأوضحت المفوضية في بيان صحفي، أن الرقم مبني على مطابقة قوائم حكومية لمغادرين ، مع بيانات لاجئين مسجلين لدى المفوضية.وبحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد بلغ إجمالي عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن 666596.// انتهى //12:01ت م0053

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