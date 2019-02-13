السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية



تونس 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على الزيارة التي بدأها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى العاصمة الفرنسية باريس ، مشيرة إلى أن هذه الزيارة الرسمية ستتوج بالإمضاء على عدد من اتفاقيات تمويل المشاريع.

وتناولت دولياً استنكار مجلس النواب الليبي إقدام مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي على رفع شكوى لدى مجلس الأمن مطالبا بفرض عقوبات ضد الجيش الليبي على علاقة بعملية تطهير الجنوب .

واهتمت في ذات السياق بدعوة الاتحاد الأفريقي إلى تنظيم مؤتمر حول ليبيا مطلع يوليو القادم لمحاولة إيجاد حل النزاع الليبي مطالباً بإجراء انتخابات في هذا البلد اكتوبر المقبل.

وتوقفت عند دعوة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي إلى وقفة عربية لإنهاء الصراعات المستشرية في بعض دول المنطقة وفقاً لرؤية عربية شاملة وفاعلة تحافظ على أمن واستقرار هذه الدول وذلك في كلمته في افتتاح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث بالجامعة العربية.

وتناقلت تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" من أن عشرات الالاف من الأطفال يجري استغلالهم ويستخدمون كجنود في نزعات مسلحة بجميع أنحاء العالم .

// انتهى //

11:57ت م

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تونس 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على الزيارة التي بدأها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إلى العاصمة الفرنسية باريس ، مشيرة إلى أن هذه الزيارة الرسمية ستتوج بالإمضاء على عدد من اتفاقيات تمويل المشاريع.وتناولت دولياً استنكار مجلس النواب الليبي إقدام مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي على رفع شكوى لدى مجلس الأمن مطالبا بفرض عقوبات ضد الجيش الليبي على علاقة بعملية تطهير الجنوب .واهتمت في ذات السياق بدعوة الاتحاد الأفريقي إلى تنظيم مؤتمر حول ليبيا مطلع يوليو القادم لمحاولة إيجاد حل النزاع الليبي مطالباً بإجراء انتخابات في هذا البلد اكتوبر المقبل.وتوقفت عند دعوة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي إلى وقفة عربية لإنهاء الصراعات المستشرية في بعض دول المنطقة وفقاً لرؤية عربية شاملة وفاعلة تحافظ على أمن واستقرار هذه الدول وذلك في كلمته في افتتاح الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثالث بالجامعة العربية.وتناقلت تحذير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" من أن عشرات الالاف من الأطفال يجري استغلالهم ويستخدمون كجنود في نزعات مسلحة بجميع أنحاء العالم .// انتهى //11:57ت م0052

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