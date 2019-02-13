السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا من جنين



جنين 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابًا فلسطينيًا من بلدة فحمة، جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم لبيب نواصرة، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

// انتهى //

11:53ت م

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جنين 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابًا فلسطينيًا من بلدة فحمة، جنوب جنين.وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إبراهيم لبيب نواصرة، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه.// انتهى //11:53ت م0050

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