السعودية اليوم / تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسأصدرت وزارة الداخلية اليوم, بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالمدينة المنورة فيما يلي نصه :قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).أقدم / أحمد بن فواز بن نواف الرشيدي - سعودي الجنسية - على قتل / توفيق بن نويجي بن نخيلان الرشيدي - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته, إثر مضاربة جماعية.وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / أحمد بن فواز بن نواف الرشيدي - سعودي الجنسية - اليوم الأربعاء 8 / 6 / 1440هـ، بالسجن العام في منطقة المدينة المنورة.ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.والله الهادي إلى سواء السبيل.// انتهى //11:53ت م0049