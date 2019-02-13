السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الجزائرية



الجزائر 08 جمادى الاخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على ترحيب الاتحاد الأفريقي بتقرير الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بخصوص مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا، لافتة إلى أنه أوصى بالانتباه إلى استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي التي تتحكم فيها الجماعات الإرهابية لتجنيد الإرهابيين في بلدانهم الأصلية.

ونقلت تأكيدات نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس، أن المؤسسة العسكرية ستسهم في ترسيخ الديمقراطية في الجزائر ولن تتجاوز مهامها المحددة في الدستور.

وتابعت الوضع في اليمن، مشيرة إلى لقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وتشديد هادي على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات الحوثية من مدينة الحديدة وموانئها، وحسم ملف الأسرى والمعتقلين بأسرع وقت.

وأشارت إلى رفض القوى الفلسطينية المشاركة في مؤتمر موسكو حول القضية الفلسطينية، مشروع صفقة القرن، مبرزة الحق في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة عام 1967م.

// انتهى //

11:52ت م

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الجزائر 08 جمادى الاخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على ترحيب الاتحاد الأفريقي بتقرير الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بخصوص مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا، لافتة إلى أنه أوصى بالانتباه إلى استخدامات شبكات التواصل الاجتماعي التي تتحكم فيها الجماعات الإرهابية لتجنيد الإرهابيين في بلدانهم الأصلية.ونقلت تأكيدات نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس، أن المؤسسة العسكرية ستسهم في ترسيخ الديمقراطية في الجزائر ولن تتجاوز مهامها المحددة في الدستور.وتابعت الوضع في اليمن، مشيرة إلى لقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وتشديد هادي على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات الحوثية من مدينة الحديدة وموانئها، وحسم ملف الأسرى والمعتقلين بأسرع وقت.وأشارت إلى رفض القوى الفلسطينية المشاركة في مؤتمر موسكو حول القضية الفلسطينية، مشروع صفقة القرن، مبرزة الحق في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة عام 1967م.// انتهى //11:52ت م0048

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