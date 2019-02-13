السعودية اليوم / "بناء وإدارة فرق المبادرات التنفيذية" ورشة تدريبية بجامعة الملك خالد



أبها 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في إدارة التخطيط الاستراتيجي، بالتعاون مع عمادة التطوير الأكاديمي والجودة أمس, ورشة تدريبية بعنوان "بناء وإدارة فرق المبادرات التنفيذية"، قدمتها وكيلة عمادة التطوير الأكاديمي والجودة لكليات البنات الدكتورة حصة محمد آل ملوذ، وذلك في مقر الجامعة الرئيس, لأكثر من 150 متدرباً ومتدربة.

‎واستعرضت الورشة التدريبية مفهوم المبادرات وأهميتها، وكيفية إكساب المشاركين مهارات بناء فريق العمل بشكل فعال، متطرقةً لأهم صفات ومؤشرات فريق العمل، ومراحل إدارة الفريق، وأثر القيادة في بناء وتحسين فريق العمل وإدارته.

واستخدمت آل ملوذ مجموعة من الأنشطة التدريبية التي أثرت البرنامج التدريبي ومن أهمها نشاط "Kahoot Quiz"، وذلك لتنمية القدرات الذهنية للمتدربين وإكساب المتدربين مهارات المشاركة الجماعية.

‎وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون بين عمادة التطوير الأكاديمي والجودة وإدارة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، بما يضمن تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات المتعددة وبخاصة المبادرات التنفيذية.

// انتهى //

11:51ت م

0047



أبها 08 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلة في إدارة التخطيط الاستراتيجي، بالتعاون مع عمادة التطوير الأكاديمي والجودة أمس, ورشة تدريبية بعنوان "بناء وإدارة فرق المبادرات التنفيذية"، قدمتها وكيلة عمادة التطوير الأكاديمي والجودة لكليات البنات الدكتورة حصة محمد آل ملوذ، وذلك في مقر الجامعة الرئيس, لأكثر من 150 متدرباً ومتدربة.‎واستعرضت الورشة التدريبية مفهوم المبادرات وأهميتها، وكيفية إكساب المشاركين مهارات بناء فريق العمل بشكل فعال، متطرقةً لأهم صفات ومؤشرات فريق العمل، ومراحل إدارة الفريق، وأثر القيادة في بناء وتحسين فريق العمل وإدارته.واستخدمت آل ملوذ مجموعة من الأنشطة التدريبية التي أثرت البرنامج التدريبي ومن أهمها نشاط "Kahoot Quiz"، وذلك لتنمية القدرات الذهنية للمتدربين وإكساب المتدربين مهارات المشاركة الجماعية.‎وتأتي هذه الدورة في إطار التعاون بين عمادة التطوير الأكاديمي والجودة وإدارة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، بما يضمن تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات المتعددة وبخاصة المبادرات التنفيذية.// انتهى //11:51ت م0047

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