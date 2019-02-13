السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية



رام الله 08 جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اجتماع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في العاصمة

وسلطت الصحف الضوء على تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال جلسة المباحثات، وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبنا في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، بأن جرائم التهويد والتطهير العرقي بالأغوار دليل عجز المجتمع الدولي على احترام التزاماته.

وأوردت صحف فلسطين خبر تشديد الفصائل الوطنية الفلسطينية المجتمعة في العاصمة الروسية موسكو، قبولها التام لإعلان موسكو الذي تم التوافق عليه، وتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني والإصرار على إنهاء الانقسام.

ونشرت إعلان رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، إقرار وثيقة "التضامن العربي ومواجهة التحديات" في ختام أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي ليتم رفعها للقمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر المقبل.

وتطرقت إلى نبأ استشهاد الشاب حسن نبيل نوفل من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، متأثراً بجروحه التي أصيب بها بقنبلة غاز في الرأس بشكل مباشر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال مشاركته في مسيرة العودة السلمية الجمعة الماضية شرق مخيم البريج.

// انتهى //

11:39ت م

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رام الله 08 جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 13 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم اجتماع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- في العاصمة السعودية الرياض، حيث تم خلاله بحث الوضع السياسي الراهن، وما تتعرض له القضية الفلسطينية من أخطار، خاصة مدينة القدس.وسلطت الصحف الضوء على تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال جلسة المباحثات، وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبنا في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، بأن جرائم التهويد والتطهير العرقي بالأغوار دليل عجز المجتمع الدولي على احترام التزاماته.وأوردت صحف فلسطين خبر تشديد الفصائل الوطنية الفلسطينية المجتمعة في العاصمة الروسية موسكو، قبولها التام لإعلان موسكو الذي تم التوافق عليه، وتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني والإصرار على إنهاء الانقسام.ونشرت إعلان رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، إقرار وثيقة "التضامن العربي ومواجهة التحديات" في ختام أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي ليتم رفعها للقمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر المقبل.وتطرقت إلى نبأ استشهاد الشاب حسن نبيل نوفل من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، متأثراً بجروحه التي أصيب بها بقنبلة غاز في الرأس بشكل مباشر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال مشاركته في مسيرة العودة السلمية الجمعة الماضية شرق مخيم البريج.// انتهى //11:39ت م0042

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.