شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطناً في مضاربة جماعية بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم, حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بالمدينة المنورة ، وقالت في بيان لها :"أقدم أحمد بن فواز بن نواف الرشيدي - سعودي الجنسية - على قتل توفيق بن نويجي بن نخيلان الرشيدي - سعودي الجنسية -، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت إلى وفاته, إثر مضاربة جماعية.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني أحمد بن فواز بن نواف الرشيدي - سعودي الجنسية - اليوم ، بالسجن العام في منطقة المدينة المنورة.