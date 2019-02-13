شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة بـ«التعليم» .. تعرف على الشروط والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة التعليم عن حاجتها لشغل وظائف على لائحتي ( بند الأجور والمستخدمين ) بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفق الضوابط والإجراءات المعلنة، والمتبعة في وكالة الموارد البشرية للوزارة .

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها، تأتي بمسميات ( مراسل مكتبي ومراسلة مكتبية وسائقين ) للعمل في ديوان الوزارة وقطاعاتها، مشيراً إلى أن استقبال الطلبات لهذه الوظائف سيكون اعتباراً من يوم الأحد 12 /6 إلى نهاية دوام يوم الخميس 6/16، على الرابط الإلكتروني ( https://www.moe.gov.sa/ar/employment ) فقط، دونما أن يكون هناك تقديم ملفات ورقية تستدعي الحضور والمراجعة، مؤكداً دعوة الوزارة إلى من يرى في نفسه الكفاءة وفق الشروط المعلنة، تقديم طلبه إلكترونياً على الرابط المشار إليه ولمدة 5 أيام .

شروط التوظيف :

1- أن يكون سعودي الجنسية .

2-أن لا يقل عمر المتقدم عن ( 20 ) عاماً ولا يزيد عن ( 50 ) عاماً.

3-أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق .

4-أن يجيد القراءة والكتابة وأن لا يتجاوز مؤهله عن الثانوية العامة.

5- أن يكون لائقاً طبياً بسلامة الحواس وعدم وجود ما يعيقه عن إداء العمل.

6-أن يكون مقر السكن مدينة ( الرياض ) مع إحضار ما يثبت ذلك.

7-حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد .

8-أن يكون من المسجلين على نظام ( ساعد ) بوزارة الخدمة المدنية .

وللمتقدمين على وظيفة ( سائق )، إضافة إلى ما سبق :

- أن لا يقل عمر المتقدم عن ( 18 ) سنة .

- أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول .