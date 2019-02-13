شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الإسرائيلية تعتقل 3 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، ثلاثة فلسطينيين من مدينة طوباس. وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة ، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من عربي موفق عربي أبو دواس، وعدي شحروري، وأحمد حسين دراغمة، بعد دهم منازل ذويهم.



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