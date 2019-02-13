شكرا لقرائتكم أمانة عسير تنقل تجربة القسم النسوي الناجحة للأحساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

استقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي يوم أمس بمكتبه بالأمانة رئيسة القسم النسوي بأمانة الأحساء مها السديري، بحضور رئيسة القسم النسوي بأمانة منطقة عسير سلوى القحطاني.

وجاءت هذه الزيارة للاستفادة من أعمال ومبادرات القسم النسوي ونقلها لأمانة منطقة الأحساء وذلك ضمن الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية وأمانة منطقة عسير.

وعرضت مديرة القسم النسوي بأمانة منطقة عسير سلوى القحطاني تجربة القسم، وآليّة العمل والخدمات المقدمة، والعقبات التي تواجه القسم وحلولها.

وأوضحت سلوى القحطاني أن الاستقبال جاء في ضوء توجيهات أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتوثيق العلاقات والتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى رأسها الأمانات والبلديات، مشيرة إلى أن هذه الزيارة جاءت بهدف الاستفادة من التجارب الناجحة في القسم النسوي بأمانة عسير ونقلها لأمانة الأحساء.

وقالت إن تجربة القسم النسائي في أمانة عسير حققت نجاحات كبيرة على كافة الأصعدة وذلك بفضل دعم وتوجيه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مؤكدة أن كل ما يواجه المرأة من صعوبات يعد فرصة لمضاعفة الجهود وتذليل تلك الصعوبات بالطرق النظامية وتطوير العمل لتحقيق نهضة مستقبلية تصل بها المرأة إلى تولّي مناصب حكوميّة تثبت قدرتها على النجاح والتميز، وهو ما أثبته القسم النسائي في أمانة منطقة عسير من خلال النجاحات التي حققها.

وأعربت مدير القسم النسوي بأمانة الأحساء مها السديري في نهاية اللقاء عن شكرها لأمانة منطقة عسير على حسن الاستقبال وثراء المعلومات، مؤكدة نجاح الزيارة في تفعيل مجالات التعاون مع أمانة منطقة عسير لضمان نجاح العمل في ما يتعلّق بالعمل النسائي.

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