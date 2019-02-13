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شكرا لقرائتكم أسيل السحيباني تحرز جائزة التميز الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
كُرمت الدكتورة أسيل سليمان السحيباني بجائزة التميز الدولية للأبحاث، أهم جائزة عالمية تقدم من قبل منظمة في مجال التربية الخاصة مجلس الأطفال الاستثنائيين CEC.
وتم ترشيح السحيباني لجائزة التميز إثر حصولها على جائزة أفضل أطروحة دكتوراه من جامعة جورج ميسون الأمريكية عام 2018.
وناقشت الرسالة أدوات قياس ذوي الإعاقة الفكرية وصعوبات التعلم وتطبيقها على البيئة السعودية.
وعادت الدكتورة السحيباني، المبتعثة من قبل جامعة الملك سعود، لتعمل أستاذًا مساعدًا في الجامعة، ولها العديد من البحوث المنشورة في مجلات عالمية وشاركت في عدد من المؤتمرات العالمية.
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