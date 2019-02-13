شكرا لقرائتكم نجاح تنفيذ خطة إيصال الضخ الكافي لـ 52 حيًا في بريدة على مدار الساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - بريدة

نفذ قطاع توزيع المياه ممثلاً بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة القصيم بنجاح خطة رفع الكفاءة التشغيلية لعدد 52 حياً في مدينة بريدة لإيصال الضخ الكافي في شبكات المياه من 19 ساعة إلى 24 ساعة.

وأسهمت الخطة التشغيلية التي وضعت وفق طبوغرافية المنطقة في فصل ازدواجية الشبكات، ومنع التداخل بين الأحياء، وإجراء موازنة للضغوط بين المدينة والأحياء بشكل تدريجي بالإضافة إلى تحديد مصادر التغذية وكشف التسربات ومعالجتها، وضمان إيصال المياه.

تأتي تلك الجهود تطبيقاً لأهداف استراتيجية شركة المياه الوطنية في مواصلة تنفيذ مبادرات التحول الوطني وفق لرؤية المملكة التي تستهدف التوسع في خدمات المياه، وزيادة التغطية لتلبية احتياجات الشرب بالإضافة إلى خفض نسب الفاقد من المياه مواكبة النمو على الطلب.

من جانبه، تفقد مدير عام خدمات المياه بمنطقة القصيم المهندس عبدالمحسن بن محمد الفريحي ميدانياً سير العمل بمشروع شبكة التغذية بنقاط المتابعة الدورية في عدد من الأحياء المخدومة بالضخ المباشر للمستفيدين، والوقوف على مستويات ضغوط الشبكة على مدار الساعة.

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