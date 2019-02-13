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شكرا لقرائتكم القبض على أربعيني تعمد إيذاء حيوان في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جازان
قبضت شرطة جازان على مواطن في العقد الرابع من العمر تعمد إيذاء حيوان.
وأكد الأمن العام أن شرطة جازان قبضت على مواطن في العقد الرابع من العمر لقيامه بتعمد إيذاء حيوان، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه.
وكان مقطع فيديو متداول أظهر شخصاً يربط كلباً في سيارته ويسحبه وهو يسير في إسكان الحصمة بمحافظة أحد المسارحة؛ ما أثار حالة من الغضب ومطالب بسرعة القبض عليه ومعاقبته.
وربط البعض بين إعلان الأمن والعام وبين الحادث، فيما لم يتضح بعد التفاصيل الكاملة للواقعة.
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