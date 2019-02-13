شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. عيار 21 يسجل 138.63 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 158.43 ريال لعيار 24 فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 145.23 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 138.63 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 118.83 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 92.42 ريال.

أما أسعار الذهب اليوم الأربعاء لعيار 12 فسجلت 79.22 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,927 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار جنيه الذهب 1,109 ريالات.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.