شكرا لقرائتكم تحذير جديد من العملات الرقمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن عدم خضوع العملات الرقمية للمظلة الرقابية في المملكة وصعوبة فهم مخاطرها من قبل المستثمرين الأفراد يجعلهم عرضة لعمليات نصب واحتيال.

في وقت سابق، حذرت هيئة السوق المالية من الاستثمار بالعملات الرقمية مؤكدة أنها تنطوي على مخاطر كبيرة، كما أنها لا تخضع للرقابة داخل المملكة.

وأكّدت السوق المالية، أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في الطروحات الأولية للعملات الرقمية، تنطوي على مخاطر عالية، من بينها مخاطر خسارة رأس المال ومخاطر الاحتيال، ومخاطر سوقية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعار العملات الرقمية، والضبابية حول طريقة تقييمها؛ فضلاً عن صعوبة حماية المستثمرين؛ لكونها خارج نطاق الرقابة داخل المملكة العربية السعودية.

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