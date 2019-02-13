شكرا لقرائتكم الغبار يضرب مكة المكرمة وعسير لمدة 5 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من طقس غير مستقر على منطقتي مكة المكرمة وعسير.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة عن تكون سحب رعدية تُصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الساعة الرابعة عصرًا، وتتواصل حتى التاسعة مساء.

وتشمل الحالة في مكة المكرمة، الكامل، ومدركة، وهدى الشام، والجموم، أما في عسير فتشمل محايل، والمجاردة، والنماص.

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