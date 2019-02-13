الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في وزارة التعليم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

أعلنت وزارة التعليم عن حاجتها لشغل وظائف على لائحتي بند الأجور والمستخدمين للمواطنين والمواطنات المؤهلين وفق الضوابط والإجراءات المعلنة والمتبعة في وكالة الموارد البشرية للوزارة.

وفي التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها، تأتي بمسميات مراسل مكتبي ومراسلة مكتبية وسائقين للعمل في ديوان الوزارة وقطاعاتها.

وأشار إلى أن استقبال الطلبات لهذه الوظائف سيكون اعتباراً من يوم الأحد 12 /6 إلى نهاية دوام يوم الخميس 6/16، على الرابط الإلكتروني التالي:

https://www.moe.gov.sa/ar/employment

دونما أن يكون هناك تقديم ملفات ورقية تستدعي الحضور والمراجعة مؤكداً دعوة الوزارة إلى من يرى في نفسه الكفاءة وفق الشروط المعلنة تقديم طلبه إلكترونياً على الرابط المشار إليه ولمدة 5 أيام .

ومن ضمن شروط التوظيف أن يكون سعودي الجنسية وأن لا يقل عمر المتقدم عن ( 20 ) عاماً ولا يزيد عن ( 50 ) عاماً وأن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق.

أن يجيد القراءة والكتابة وأن لا يتجاوز مؤهله عن الثانوية العامة وأن يكون لائقاً طبياً بسلامة الحواس وعدم وجود ما يعيقه عن إداء العمل وأن يكون مقر السكن مدينة ( الرياض ) مع إحضار ما يثبت ذلك.

حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد وأن يكون من المسجلين على نظام ( ساعد ) بوزارة الخدمة المدنية وللمتقدمين على وظيفة سائق إضافة إلى ما سبق أن لا يقل عمر المتقدم عن ( 18 ) سنة وأن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول .