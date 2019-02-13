الان تتابع بالصور: نائب أمير الرياض يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية «إعلاميون» والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” سعود بن فالح الغربي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وخلال اللقاء قدم رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” نبذة عن الجمعية وتأسيسها وأهدافها في تطوير المهنية الإعلامية وتعزيز التعاون والتكامل بين الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة ودعم القدرات والكفاءات الإعلامية وتطوير مهاراتها.