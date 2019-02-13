طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور بالهوية الوطنية فقط “الابتدائي .. المتوسطة” الاستعلام عن...

طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية ، وكذلك لجميع المراحل التعليمية، وهي خدمة جديدة من خدمات نظام نور الجليلة، وطريقة ترفيع الطلاب تتم من خلال نظام نور الإلكتروني، الذي يعد أحدث الخدمات الإلكترونية التي قدمتها وزارة التعليم في المملكة إلى الطالبات والطلاب، وتقدم هذه الخدمة لجميع الدارسين بالمملكة سواء كانوا سعوديين أو مقيمين، كما تقدم خدمة ترفيع الطلاب لتشمل جميع المراحل الدراسية المختلفة، بدأ من المرحلة الابتدائية، ومروراً بالمرحلة المتوسطة، وانتهاءً بالمرحلة الثانوية، وهذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تسهل وتيسير على أولياء أمور الطلاب والطالبات الكثير من العناء في معرفة نتائج الطلاب السعوديين، وكذلك المقيمين على الأراضي السعودية، وذلك في جميع المراحل الدراسية المختلقة، وكل ما يلزم للخدمة الجديدة هو رقم الهوية الوطنية فقط، وسوف نتناول معكم من خلال هذا المقال أسهل الطرق لترفيع الطلاب.

لتعرف أولا على طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية، فمن الجدير بالذكر أن نظام نور هو البوابة التعليمية الرئيسية بالمملكة السعودية، فيحتوي نظام نور من خلال موقعه الشهير على كافة الخدمات التعليمية المميزة، وجميع الخدمات تتم بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة، وخدمات نظام نور لا تشمل الطلبة والطالبات فقط، بل تمتد للمعلمين، وكذلك جميع ما يرتبط بالعملية التعليمية بالمملكة السعودية، بما في ذلك الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وهذا أدى إلى أن يكون موقع نظام نور هو المرجع الرئيسي لكل ما يخص العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية.

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طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور

نعود لشرح طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية، فهي من إحدى الخدمات الإلكترونية التي يقوم بتوفيرها نظام نور، ويمكن القيام بهذه الخدمة بكل سهولة ويسر عن طريق عدة خطوات سهلة وبسيطة، وسنقدمها لكم فيما يلي.

أولا الدخول على موقع نظام نور

بعد الدخول لنظام نور، نختار من القائمة الرئيسية خيا المستخدمون، ومنها نختار خيار الطلاب، ومن ثم نختار من القائمة خيار تعيين صفوف الطلبة في العام الجديد.

في حالة كون الطالب سنتقل للمرحلة الثانوية وبالتحديد الصف الأول الثانوي يتوجب علينا اختيار القسم الذي يريد الطالب الدراسة فيه.

يتم ترحيل الطلاب للسنة الجديدة من خلال خيار ( ترفيع الطلبة الذين اختيروا بشكل نهائي ) وكذلك خيار ( ترقيه الطلاب بشكل نهائي )

في سبيل التعرف على طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية يتم نقل البيانات الخاصة بالطلبة المرفعين من أجل استعراضها من المدارس التي ينتقل لها الطلبة كما يمكن اختيار المدارس التي يرغب الكثير في معرفة طريقة ترفيع الطلاب في نظام نور للمرحلة الابتدائية من أجل تطبيقها من خلال نظام نور