رابط موقع نظام نور المركزي الإلكتروني بالهوية الوطنية فقط لنتائج الطلاب الابتدائي والمتوسطة .. تسجيل...

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يبحث كل ولي أمر لجميع الطلاب بالسعودية عن نتائج درجات أبنائهم الأعزاء، بعد الانتهاء من امتحانات الصف الدراسي الآول لأنواع التعليم المختلفة على مستوى المملكة وذلك عبر رابط موقع نظام نور 1440، سواء كانت المرحلة الابتدائية أو المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية، وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية تسعى بكل جهدها لتيسير وتسهيل جميع الخدمات بالتعليم لتقديمها لمستفيديها بكل سهولة، وكذلك قد سعت الوزارة على توفير مراحل كثيرة من الجهد والوقت، من خلال استحداث موقع إلكتروني يواكب التغيرات الدائمة للتكنولوجية المستمرة في العالم العربي، وهذا بموقع إلكتروني تعليمي متميز يسمى موقع نظام نور، الذي أحدث طفرة في الخدمات التعليمية التي تقدمها المملكة السعودية لمواطنيها.
موقع نظام نور لنتائج الطلاب
وموقع نظام نور للمملكة السعودية الإلكتروني المركزي يقدم الكثير من الخدمات للطلاب وأولياء أمورهم بالسعودية، حيث يمكن من خلال هذا الموقع معرفة تقييم أداء الطلاب في جميع المراحل التعليمية كل من الابتدائية والمراحل المتوسطة وكذلك المراحل الثانوية، كما يمكن من خلال هذا الموقع الحصول على نتائج الطلاب للامتحانات الشهرية والنهائية لكافة المراحل التعليمية المختلفة بالسعودية.
نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط
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نظام نور لنتائج الابتدائي
خطوات الاستعلام عبر رابط نظام نور المركزي 1440عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول
رابط موقع نظام نور
وتابع موقع نظام نور من هذا الرابط، حيث يُِمكن موقع نظام نور الإلكتروني أولياء الأمور من تسجيل الحسابات على هذا النظام التعليمي، من خلال رقم التسجيل الذى يحصلون عليه من المدرسة المسجلين بها بالسعودية، فيمكن لهم معرفة ومتابعة أحوال أبنائهم في الدراسة بكل سهولة ويسر دون أي حاجة إلى الذهاب إلى المدرسة بشكل دائم.
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رابط النتائج برقم الهويه الوطنية ورمز التحقق فقط .. ien.edu.sa نتائج امتحان الابتدائي .. المتوسطة لنصف العام الفصل الدراسي الأول المرحلة الابتدائية عبر رابط نظام نور 1440
نظام نور المركزي بسجل مدني فقط لنتائج الطلاب الابتدائي .. المتوسطة برقم الهوية الوطنية 1440 : ien.edu.sa .. شهادات الطلاب بدون رقم سري
التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا
|الموضوع
|اليوم
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|بداية الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|22 ذي الحجة 1439
|2 سبتمبر 2018
|بداية اختبار الفصل الدراسي الأول
|الأحد
|9 جماد أول 1440
|16 ديسمبر 2018
|بداية إجازة منتصف العام
|الخميس
|20 جماد أول 1440
|27 ديسمبر 2018
|بداية الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|30 جماد أول 1440
|6 يناير 2019
|بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني
|الأحد
|16 شعبان 1440
|21 أبريل 2019
|بداية إجازة نهاية العام
|الخميس
|27 شعبان 1440
|2 مايو 2019
ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع
- عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع
- عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم
نتائج الطلاب الايتدائى والمتوسط نظام نور بالسجل المدني برقم الهوية فقط يتم التصحيح لامتحانات جميع الطلاب فور الانتهاء من أداء امتحاناتهم، وذلك في كنترول التصحيح المختص لكل مرحلة، ويتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني في خلال أسبوعين من انتهاء الامتحانات، حيث يتم التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها على قدم وساق، حرصا من وزارة التربية والتعليم على الطالب الذي ينتظر ظهور نتائجه عن كثب.