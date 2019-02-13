تسجيل برنامج حساب المواطن 1440 : رقم حساب المواطن .. وآثار الدعم النقدي على المواطن السعودي...

تسجيل برنامج حساب المواطن 1440 والحقيقة الغائبة وبيانات من مؤسسة النقد العربي السعودي، ومتوقع أثر تضخمي هائل سيعاني منه المواطن السعودي بعد إقرار برنامج حساب المواطن، وزيادة المعروض النقدي بالأسواق، ويرافقه انكماش اقتصادي وتراجع معدلات النمو، وسيكون أثر ذلك زيادة أسعار يعاني منها المواطن وتلتهم ا تم صرفه من خلال برنامج حساب المواطن، وسيزيد الأثر التضخمي أيضا زيادة تعريفة أسعار الكهرباء، والتي تم إعلان عنها مؤخرا، والأثر الأكبر سيكون زيادة أسعار البنزين والمحروقات، والذي سيكون من تبعاته المباشرة زيادة الكلفة الإنتاجية للسلع، وكذلك زيادة تكلفة النقل المرتبطة بزيادة أسعار المحروقات.

التسجيل في حساب المواطن

صرح حساب المواطن إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا). أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم لمستفيدي الدفعة الخامسة عشرة لشهر فبراير من العام الجاري، و 18.1 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين، إذ اجتاز 84% من مجموع المتقدمين شروط الأهلية والاستحقاق ليصبح عدد المستفيدين في هذه الدفعة أكثر من 12.4 مليون مستفيد، فيما بلغ إجمالي الدفعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 34.8 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 15 دفعة أكثر من 291 مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبيناً أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، مشدداً على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات وذلك خلال خمسة عشرة يوماً لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعة القادمة، مبيناً بأنه يمكن للمستفيدين التعديل والإضافة على بياناتهم من خلال الدخول على حساباتهم عبر الرابط التالي (هنا).

حساب المواطن

تسجيل برنامج حساب المواطن 1440 وشروط الأهلية للاستحقاق للدعم

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

حساب المواطن ـ والحقيقة الغائبة

هذا وقد توقع صندوق النقد العربي، إن يبلغ معدل التضخم في المملكة العربية السعودية، نحو 3% خلال عام 2018، ونحو 4.1% خلال عام 2019، إلا أن التوقع الحقيقي للموجة التضخمية المقبلة على المملكة ستكون أكبر وأعنف من ذلك، ومن أهم أٍباب هذه الموجة التضخمية وزيادة الأسعار المتوقعة:

ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء وبنزين ومحروقات

زيادة المعروض النقدي بالأسواق نتيجة برنامج حساب المواطن

فقد صرح صندوق النقد العربي في تقرير بعنوان الأخير بعنوان “آفاق الاقتصاد العربي”، فقد تحدث التقرير عن أن مستويات الأسعار بالمملكة تأثرت خلال عام 2016 بالعديد من العوامل، ومن هذه العوامل: تخفيض مستويات الدعم لسلة الوقود والطاقة، وكذلك ورفع أسعار الكهرباء والمياه، مما سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم.

وما يحد من معدلات التضخم حاليا، هو الأسعار العالمية للغذاء ما تزال عند مستويات منخفضة، وكذلك الارتفاع الوهمي والمصطنع للقوة الشرائية للريال السعودي، وربطه بالدولار الأمريكي، فقد أدى ذلك مؤقتاً إلى تخفيض أثر هذه الضغوط التضخمية على المستوى العام للأسعار خلال عام 2018، ولكن بعد ما تكبده الاقتصاد السعودي نتيجة حرب اليمن، وشراء أسلحة بمئات المليارات من الدولارات، وكذلك طرح سندات والافتراض من الأسواق العالمية، فكل ذلك مجتمعاً الأثر الفعلي له هو تخفيض قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية، وهذا لم يحدث نتيجة تدخل القائمين على أمر السياسة النقدية بالمملكة، وهذا يكلف الاقتصاد السعودي الكثير، ولن يقوى الاقتصاد السعودي الصمود طويلا نتيجة السياسة النقدية الحالية.

رقم حساب المواطن

تقرير صندوق النقد العربي

رقم حساب المواطن

ونعود مرة أخرى لصندوق النقد العربي، فقد أشار الصندوق أيضاً في تقريره الأخير أن الضغوط التضخمية تتمثل في مضي السلطات في اتخاذ التدابير الخاصة برفع أسعار الطاقة وأثره على ارتفاع المستوى العام للأسعار سوا ء بشكل مباشر أو غير مباشر، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات من السلع الغذائية، إضافة إلى أثر تطبيق الضرائب غير المباشرة على السلع الاستهلاكية الضارة، إضافة إلى أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية عام 2018.

تاريخ معدل التضخم معدل التضخم أكتوبر 2017 0.2- سبتمبر 2017 0.1- أغسطس 2017 0.1- يوليو 2017 0.3- يونيو 2017 0.4- مايو 2017 0.7- أبريل 2017 0.6- مارس 2017 0.4- فبراير 2017 0.1- يناير 2017 0.4- ديسمبر 2016 1.7 نوفمبر 2016 2.3 أكتوبر 2016 2.6 سبتمبر 2016 3 أغسطس 2016 3.3

ونلاحظ من خلال الجدول التالي تراجع معدلات النمو من 10% عام 2011 إلى 1.74 في عام 2016، وليت الأمر يتوقف على ذلك، بل متوقع لعام 2017 الذي سينتهي خلال أيام، متوقع انكماش لمعدلات النمو، أي ستكون معدلات النمو سلبية لهذا العام 2017.

التاريخ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2016 1.74 2015 4.11 2014 3.65 2013 2.7 2012 5.41 2011 10 2010 4.76

حساب المواطن ـ والحقيقة الغائبة وأثرة على قيمة الريال السعودي مستقبلاً

أهم هذه العوامل المؤثرة على الريال السعودي هي: العامل الاقتصادي والعامل السياسي للمملكة، والعوامل الافتصادية العالمية وكذلك تقلبات أسواق السلع بكافة أنواعها والتي تشهد تذبذبات عنيفة في الكثير من الأحيان، لذلك سنبدأ بالتحليل المالي للريال السعودي، فالسعودية فقدت ما يزيد عن 400 مليار دولار من الاحتياطي النقدي للمملكة، كذلك قامت المملكة مؤخرا بطرح سندات دولارية بأسواق المال العالمية، أي لجأت للافتراض الخارجي لتغطية العجز المتنامي في الموازنة السعودية، وأسباب ذلك ترجع للتكلفة الباهظة لحرب اليمن التي تدور رحاها الآن، وكذلك الصفقات التاريخية لشراء أسلحة حديثة عقدتها مع أمريكا والعديد من الدول.

ومن الجدير بالذكر حسب القواعد والشروط الخاصة ببرنامج حساب المواطن للدعم، يشترط هذا البرنامج، أن يقيم المستفيد من الدعم المقدم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية. كما يشترط أيضا عدم تواجد المستفيد من الدعم في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات الصلة.

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