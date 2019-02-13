شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حالة الطقس اليوم.. «الأربعاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، حائل، نجران، مكة المكرمة - تشمل الأجزاء الساحلية منها - المدينة المنورة)، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما تتهيأ الفرصة بمشيئة الله لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقة الباحة ومكة المكرمة وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.