جامعة الملك عبدالعزيز تبرم اتفاقية تعاون مع مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أبرمت جامعة الملك عبدالعزيز أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية ،لإقامة مبادرات مشتركة في مجال اللغة العربية ، وذلك بمقر الجامعة الرئيس بجدة .

ومثل الجامعة في التوقيع مديرها معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وعن المركز الأمين العام الدكتور عبدالله الوشمي.

وتهدف الاتفاقية لتعزيز أواصر التعاون في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية في مجال اللغة العربية , وعلى التعاون في تنسيق برامج التبادل المعرفي وإجراء المشاريع المشتركة في المجال العلمي والبحثي والتدريبي، وتشجيع تبادل الزيارات العلمية والبحثية والثقافية بين الجامعة والمركز خدمةً للغة العربية والاهتمام بها .