تعليم مكة يكرم الطلاب المتفوقين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ مكة المكرمة

كرمت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد اليوم، 360 طالباً متفوقاً دراسياً في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي.

وشمل التكريم طلاب التربية الخاصة وطلاب التعليم المستمر وتحفيظ القرآن الكريم والتعليم العام للعام الدراسي الحالي، وذلك بمقر الإدارة بحي العزيزية بالعاصمة المقدسة.

وألقى الحارثي كلمة خلال فقرات الحفل عد فيها تكريم الطلاب المتفوقين تتويجاً للعمل الجاد والجهد المبذول من قبل الجميع، مؤكداً أن المجتمع شريك حقيقي في هذا التفوق وفاعل أساسي في تحقيق الأهداف التربوية والاهتمام بالمتفوقين ورعايتهم نحو مواصلة مسيرة التفوق والإبداع في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به التعليم من قبل القيادة الحكيمة والدعم من قبل وزارة التعليم.

وأبان أن هذه المناسبة من أهم الفعاليات التربوية التي يحرص تعليم منطقة مكة المكرمة على تنظيمها، كونها تمثل حافزاً لكل الطلاب في مدارس منطقة مكة المكرمة، معبراً عن شكره لكل من أسهم في رعاية المتفوقين من معلمين ومعلمات وقادة مدارس ومشرفين تربويين وأسر المتفوقين، مؤكداً أن إدارته تسخر الإمكانات المعرفية والمهنية للعناية بالطلاب، وتخص بالعناية شريحة المتفوقين، متمنياً لجميع الطلاب المزيد من النجاح والتفوق في مراحل حياتهم التعليمية والعملية.

بعد ذلك ألقيت كلمة أولياء الأمور عبروا فيها عن شكرهم لكل من ساهم في تفوق الطلاب والاحتفاء بهم، كما عبر الطلاب المتفوقين عن تقديرهم لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة على حرصهم على هذا التكريم، الذي سيدفعهم إلى مزيد من التفوق والنجاح.