تقليل متوسط مدة بقاء المريض في قسم العناية بتخصصي الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الطائف

ساهم مشروع تقليل بقاء المريض في قسم العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في زيادة أسرة العناية واتساع دائرة المستفيدين من الخدمة الطبية المقدمة بالقسم وسهولة حصولهم عليها من خلال زيادة عدد دخول الحالات شهرياً وتقليل عدد الحالات المحولة إلى المستشفيات الأخرى، كما أن المشروع نجح في تقليل متوسط مدة بقاء المريض في القسم من 5.7 - 5 أيام.

كما عمل المشروع على تنشيط سياسة مكافحة العدوى وإنشاء عيادة لإعطاء الأدوية الوريدية للمرضى دون الحاجة لتنويمهم، وأيضاً يتم عمل الفحوصات للمرضى.

وشهد القسم تحسين وتطوير في جوانب عديدة من خلال توفير اجهزة جديدة تشتمل على أجهزة التنظير الشعبي الرئوي وأجهزة الغسيل الكلوي وأجهزة الأشعة بالموجات فوق الصوتية.