حرس الحدود بالطوال ينظم حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الطوال
نظم قطاع حرس الحدود بمحافظة الطوال في منطقة جازان اليوم ، حملة للتبرع بالدم، تحت شعار " دمك حياة لغيرك " لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي بالتعاون مع مستشفى الطوال العام ، بحضور قائد قطاع حرس الحدود بالطوال العميد عبدالله بن عبدالرحمن اليحيى وذلك بمقر القطاع بالطوال.
وأكد " اليحيى " أن الحملة تأتي في إطار تعزيز دور المؤسسات الحكومية تجاه المجتمع المحلي وتماشياً مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية لمؤسستهم في مد يد العون والمساعدة للمرضى والمحتاجين والمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم .
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