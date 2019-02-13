التردد الحراري علاج بدون جراحة لخشونة الركبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قام فريق من مستشفى الملك فهد بجدة بمعالجة خشونة الركبة لأحد المرضى، وذلك باستخدام تقنية التردد الحراري.

وفي هذا الصدد أوضحت "صحة جدة" أنه جرى استخدام هذه التقنية في علاج خشونة الركبة للمريض، وذلك بعد تشخيص حالته باستخدام الأشعة، وتحديد درجة الخشونة المصاب بها، ومن ثم استخدمت تقنية التردد الحراري لعلاجه عن طريق استهداف الأعصاب الحسية التي تغذي مفصل الركبة من خلال مرور تردد معين خلال إبرة معزولة بالكامل باستثناء الجزء الملامس للعصب، وبدون جراحة، وذلك باستخدام الأشعة والتخدير الموضعي، والتأكد أن العصب غير حركي بعمل اختبار بسيط للحركة قبل البدء بالتسخين، وبفضل من الله تحسنت حالة المريض بنسبة 90% وتم الاستغناء عن استعمال العكاز للحركة.

وتأتي هذه الخطوة سعياً من إدارة المستشفى لمواكبة التطورات الجديدة في المجال الطبي، واستخدام آخر التقنيات العلمية التي تم الوصل إليها طبياً.