أمانة العاصمة المقدسة توقع اتفاقية مع شركة "عِلم"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مكة المكرمة وقّعت أمانة العاصمة المقدسة اليوم، اتفاقية مع شركة "عِلم" بهدف تطوير التعاملات الإلكترونية وتقنية المعلومات للأمانة وتقديم خدمة متميزة للمستفيدين، وذلك بمقر الأمانة بمكة. وشملت الاتفاقية تأسيس مركز لتحقيق الرؤية ودراسة الهيكلة الداخلية للأمانة والإجراءات والأنظمة وآلية تطويرها، وتطوير الأنظمة الداخلية وتحسينها ودراسة تأسيس وتشغيل مراكز خدمة المستفيدين، إضافة إلى إنشاء وإدارة وتشغيل فرق ميدانية تقوم بالمساندة في مهام الأمانة الميدانية وتطوير الأعمال الاستثمارية وفتح فرص جديدة في المجال الاستثماري ودراسة الاحتياجات التدريبية وتنفيذها وتطوير دراسة لإنشاء مركز معلومات للأمانة. يأتي ذلك ضمن إطار اهتمام أمانة العاصمة المقدسة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030.



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