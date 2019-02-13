السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وقعت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل سكة حديد لربط موانئ العقبة بميناء معان البري، بقيمة 500 مليون دينار أردني.

وبموجب المذكرة التي وقعها رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق هشام عطار، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، ستكمل الشركة والسلطة جميع الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية للمشروع، قبل الانتقال إلى مرحلة تنفيذ المشروع الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الأردنية والتي تعزز من قدرة وكفاءة الاقتصاد الوطني.

وقال عطار إن استراتيجية الشركة تتضمن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى والقطاعات الاقتصادية الحيوية، مع التركيز على قطاعات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.