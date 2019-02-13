تطوير برامج الإبداع والابتكار برنامج بإدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - حائل

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث أمس، ورشة عمل بعنوان "تطوير برامج الإبداع والابتكار"، التي تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار بين المعلمين والطلاب في الميدان التعليمي.

وناقشت ورشة العمل إيجابيات البرنامج وطرق تعزيزها مستعرضين المقترحات الواردة من المدارس لتطوير البرنامج وكيفية الاستفادة منها, والتي ستسهم - بإذن الله - في تطوير البرنامج وإعادة صياغته في صورة مميزة يستفيد منها الميدان التربوي.

يذكر أن الورشة تأتي بعد تنفيذ العديد من برامج الإبداع والابتكار للمعلمين والطلاب في إدارة التدريب والابتعاث، والمدارس في مدينة حائل.