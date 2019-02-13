مسام: نزع 578 لغما من اليمن خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام»، نزع 578 لغما خلال الأسبوع الأول من فبراير الحالي، ليرتفع إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع إلى 41 ألفا و591 لغما زرعتها ميليشيات الحوثي في الأراضي والمدارس والبيوت وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

على الصعيد نفسه، وصل أمس 6400 طن ديزل إلى حضرموت من المنحة السعودية لدعم محطات الكهرباء في المحافظات المحررة، وذلك ضمن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.