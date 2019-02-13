اكتشاف سفينة حربية تعود للجيش الإمبراطوري الياباني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عثر مجموعة باحثين من أمريكا على سفينة حربية تعود لعصر الإمبراطورية اليابانية.

وبحسب موقع NHK عثر على السفينة في جزيرة سليمان. ووجد الباحثون السفينة غارقة تحت عمق 1000 قدم في المحيط الهادي أثناء رحلة استكشافية في المحيط. وتعود السفينة للجيش الإمبراطوري الياباني، ويرجح أنها غرقت في المحيط خلال الحرب العالمية الثانية.

وتوصل الباحثون إلى معرفة اسم السفينة وتدعى (Hiei) وصنعت في عام 1914 وخضعت إلى تعديلات مذهلة قبل الهجوم على ميناء بيرل هاربر العسكري.

يذكر أن فريق البحث تابع لمؤسسة أنشأها بول غاردنر شريك بيل جيتس في شركة مايكروسوفت.