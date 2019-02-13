أطفال الأنابيب ليسوا أكثر عرضة للسرطان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين أظهرت دراسة جديدة أن أطفال الأنابيب أو الحقن المجهري، ليسوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان. ووجد الباحثون الهولنديون الذين نشروا دراستهم في دورية «هيومان ريبروداكشن»، أن الأطفال الذين تم الحمل بهم من خلال التلقيح الصناعي، ليسوا أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من هؤلاء الذين تم الحمل بهم طبيعيا.



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