السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض ينظم الاتحاد السعودي للتنس غدا بطولة الصعود للممتاز لفئة الشباب على ملاعب معهد إعداد القادة بالرياض، وذلك بمشاركة 6 أندية، الأنوار وأرطاوي والبكيرية والجندل والطرف وهجر. وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة فواز الحكمي أن الأمانة العامة للاتحاد أنهت جميع الترتيبات للبطولة بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالرياض. وسيدير المنافسات 18 حكما برئاسة الحكم العام الدولي حمد البرقان.



كانت هذه تفاصيل خبر 6 فرق تنشد ممتاز التنس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.