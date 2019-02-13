جامعة طيبة تحتضن قوى الاحتياجات الخاصة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ المدينة المنورة تستضيف جامعة طيبة بالمدينة المنورة غدا بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لذوي الاحتياجات الخاصة لكرة الهدف وألعاب القوى بمشاركة 20 جامعة سعودية وتستمر لمدة 3 أيام. وأوضح مدير الجامعة، الدكتور عبدالعزيز السراني أن رعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لبطولة الاتحاد الرياضي للجامعات تؤكد حرص الوزارة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية.



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