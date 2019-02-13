12 معيارا لتصنيف الدوريات في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعتمد الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، وكذلك المجلات والمواقع المعترف بها في تصنيف أفضل الدوريات في العالم على معايير مهمة قبل إعلان التصنيف.

وحسب آخر تصنيف للدوريات الأفضل في العالم، فقد حل الدوري السعودي في المركز الـ29 على المستوى العالمي، والسادس من حيث القيمة السوقية، فيما جاء ثانيا على مستوى آسيا والعرب، حيث جاء أولا في آسيا، الدوري الكوري الجنوبي، فيما حل أولا على مستوى العرب، الدوري التونسي، بينما تصدر الدوري الإسباني القائمة بصفة عامة.

معايير لتقييم الدوريات