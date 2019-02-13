حملة لمعالجة 162 موقعا من المخلفات في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تستهدف رفع المخلفات والدمارات من 162 موقعا أطلقت أمانة محافظة جدة، حملة، جرى حصرها على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل طريق الملك عبدالعزيز، وطريق المدينة، وطريق الحرمين، ضمن مشروع الأمانة الميداني لمسح وتخطيط الأحياء في سبيل تحسين المشهد الحضري للمدينة.

وعالجت الإدارة العامة للنظافة والمرادم نحو 20% من إجمالي المواقع المحصورة بأعمال رفع الدمارات، شملت رفع المخلفات مجهولة المصدر، والالتزام بمعالجة الدمارات المعلومة، وتطبيق الغرامات النظامية على المخالفين، فيما تواصل الإدارات المعنية في الأمانة ضمن قطاع المشاريع والبيئة، ووكالة الخدمات والبلديات الفرعية جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري، تشمل إزالة مخلفات البناء، والهدم على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء.

كما أطلقت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة للرقابة البيئية أخيرا مشروعا ميدانيا لمسح وتخطيط أحياء مدينة جدة في سبيل تحسين المشهد الحضري للمدينة، مستهدفا 16 عنصرا من عناصر مبادرة معالجة التشوه البصري، بإشراف ومتابعة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

ودشنت الأمانة برنامجا الكترونيا للرصد الميداني يمكن الراصدين من توثيق المخالفات بيسر وسهولة، ويتميز بقدرته على تحديد مواقع المخالفات بالإحداثيات عالية الدقة ووضعها ضمن عناصر محددة ومصنفة مسبقا ضمن المستهدفات، فيما يسهم في توفير الوقت ورصد أكبر قدر من عناصر التشوه، إضافة إلى وضعها في مؤشرات قياس توضح مستوى المتابعة والمعالجة ونسبة الإنجاز.

رصد 16 عنصرا من مبادرة معالجة التشوه البصري