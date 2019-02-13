ضبط مخالفين لأنظمة العمل والإقامة بالجوف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبضت شرطة منطقة الجوف مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص، وذلك ضمن الحملة الوطنية الشاملة لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود «وطن بلا مخالف»، بمشاركة الإدارات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، أن الحملة استهدفت عددا من المواقع في كل من محافظتي القريات وطبرجل.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات 999، وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم، حتى لا يتعرضوا للمسائلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الصدد.